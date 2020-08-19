Oxford araştırması: Öksürük, boğaz ağrısı, burun tıkanıklığında bal ilaçtan daha etkili

Oxford Üniversitesi’nin araştırmasına göre üst solunum yolu hastalıklarında öksürük, boğaz ağrısı, burun tıkanıklığı gibi belirtilerin tedavisinde bal tüketmek ilaç kullanmaktan daha etkili.

Fotoğraf: Reuters

Bilim insanları bu tür enfeksiyonlarda genellikle antibiyotik tedavisi verildiğini, bunun etkili olmadığını, alternatif olarak bal tüketiminin önerilebileceğini belirtti.

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Bal özellikle çocuklarda öksürük ve boğaz ağrısını gidermek için yıllardır başvurulan bir besin. Ancak ilk kez yetişkinlerde üst solunum yolları hastalıklarının belirtilerinde etkili olup olmadığı araştırıldı.

Bunun için bilim insanları 1761 katılımcının dahil olduğu, bal ve balla hazırlanan ürünlerin kullanımı ile antihistaminik, öksürük ilaçları ve ağrı kesicilerin karşılaştırıldığı 14 klinik deneyin verilerini inceledi.

Balın başta öksürük olmak üzere semptomları azaltmada antibiyotikler ve diğer ilaç takviyelerinden daha etkili olduğu görüldü. Bal öksürüğün sıkılığının azalmasında yüzde 36, şiddetinin azalmasında yüzde 44 oranında daha etkili oldu.

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Araştımacılar şu ifadeler yer verdi: “Bal ucuz, ulaşması kolay ve kısıtlı zararları olan bir ürün. Üst solunum yolu hastalıklarında antibiyotiğe alternatif olarak balı öneriyoruz. Daha etkili ve zarasız bir yöntem. Ayrıca antibiyotik direnci oluşmasının da önüne geçer.”

Ancak araştırmacılar balın karmaşık ve heterojen yapıda bir madde olduğunun, her balın aynı etkiyi göstermeyebileceğinin altını çizdi.