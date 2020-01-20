Oxfam raporu: 2 bin 153 kişinin serveti 4.6 milyar insanın servetinden fazla

Britanya merkezli uluslararası yardım kuruluşu Oxfam’ın raporuna göre 2019 yılında dünya genelindeki en zengin 2 bin 153 kişinin serveti, en yoksul 4.6 milyar kişinin servetini geçti. Bu, milyarderlerin dünya nüfusunun yüzde 60’ından daha zengin olduğu anlamına geliyor.

Fotoğraf: Reuters

Son 10 yılda milyarder sayısının iki katına çıktığı belirtilen raporda, Oxfam’ın Hindistan CEO’su Amitabh Behar, “Zengin ve fakir arasındaki uçurum eşitsizlik yaratan politikalar giderilmeden çözülemez ve bu konuyla ilgili çok az sayıda hükümet bunu taahhüt ediyor” dedi.

Reklam

Kadınların ve kız çocukların bu ölçeğin en altında bulunduğu vurgulanan rapora göre bu kesim hiç ücret almadan bir yılda tam 12.5 milyar saat çalışıyor, buna karşılık küresel ekonomiye 18.8 trilyon dolar katkı sağlıyor.

Raporda, ‘dünyanın en zengin 22 erkeğinin Afrika’daki tüm kadınlardan daha fazla servete sahip olduğu’ vurgulandı.

Rapora göre dünyanın en zengin yüzde 1’lik dilimindekiler 10 yıl boyunca sadece yüzde 0.5 ekstra vergi verirse, 117 milyon yeni istihdam yaratacak kaynak sağlanabiliyor. Eğer bir kişi Mısır piramitleri inşa edildiğinden beri günde 10 bin dolar biriktirirse, en zengin beş milyarderin ortalamasının beşte birine sahip olabiliyor.

Reklam

Behar, “Bozuk ekonomilerimiz sıradan erkekler ve kadınlar pahasına, milyarderlerin ceplerini ve büyük işletmeleri kapsıyor. İnsanların milyarderlerin var olup olmayacağını sorgulamaya başlamasına şaşmamalı” diye konuştu.

Raporda şu ifadelere yer verildi: “Eğer herkes 100 dolarlık banknotlardan oluşan servetlerinin üzerinde otursaydı, insanlığın büyük kısmı yerde oturuyor olurdu. Zengin bir ülkede yaşayan orta halli bir kişi bir sandalye yüksekliğinde otururken, en zengin iki kişi uzayda olurdu.”

Dünyanın en zengin kişisi Amazon’un kurucusu Jeff Bezos’un toplam serveti 116.4 milyar dolar, ikinci sıradaki Fransız iş insanı Bernard Arnault ise 116 milyar dolarlık servete sahip.