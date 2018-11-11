Ovacık’ın komünist başkanı 31 Mart’ta Tunceli’ye talip oldu

Tunceli’nin Ovacık ilçesinin komünist belediye başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, 31 Mart 2019’da yapılacak yerel seçimlerinde Tunceli belediye başkanlığına aday adaylığını açıkladı.

Sosyalist Meclisler Federasyonu’na Tunceli için aday adaylığı başvurusu yaptığını açıklayan Maçoğlu şunları söyledi: “2019’da yapılacak yerel seçimler Tunceli Belediye Başkanlığı’na aday olmak istiyorum. Bunun içinde üyesi olduğum Sosyalist Meclisler Federasyonu’na bugün aday adaylığı başvurusu yaptım. Adaylığım kesinleşirse tabi ki geniş kapsamlı açıklama yapacağım. Bağlı olduğum kurum olan Sosyalist Meclisler Federasyonu şu an çeşitli partiler ile ittifak görüşmelerini sürdürüyor. Benim dışımda da aday adayları var. Ancak, şunu kesinlikle belirtmek istiyorum. İster ben aday gösterileyim, ister başka bir arkadaşım hiç fark etmez, kim aday gösterilirse bütün gücümle seçimleri kazanmak için çalışacağımı da belirtmek istiyorum.”

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Bağlı bulunduğu Sosyalist Meclisler Federasyonu’nun şu an bazı siyasi partiler ile ittifak için temaslarını sürdürdüğünü belirten Maçoğlu, hangi partiden aday gösterileceğinin görüşmeler sonucunda belli olacağını da söyledi.

Maçoğlu, Türkiye tarihinin ilk ve tek komünist partili belediye başkanı.