ÖTV’de indirim istiyorlar: İçkideki olası zam turizmcinin elini zayıflatacak

Özel tüketim vergisindeki (ÖTV) artış nedeniyle zam beklenen içki turizmciler için endişe konusu oldu. Otelciler, rekabet şartlarına atıf yaparak ÖTV’de indirime gidilmesini istedi.

Enflasyona bağlı olarak içkideki ÖTV miktarı yüzde 15,5 olarak belirlendi. Vergi artışıyla birlikte içkiye ikinci kez zam gelmesi bekleniyor.

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Olası zam, otelcileri şimdiden telaşlandırdı.

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı Mehmet İşler, ÖTV’deki artışla birlikte içkiye altı ayda bir zam geldiğini, bunun da ‘her şey dahil’ hizmet veren tesislerin maliyetini artırdığını söyledi.

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İşler, dövizdeki artışla elde edilen avantajlı durumun maliyetleri etkileyen vergi ve fiyat artışıyla kaybettiklerini, ÖTV’yle birlikte her şeye zam geldiğini ifade etti.

Maliyetlerinin arttığına dikkat çeken TÜROFED yöneticisi, “Bu durum, Avrupa pazarındaki rakip ülkeler karşısında ekonomik ve kaliteli tatil imkanı sunan tesislerimizi zora sokuyor, rekabet şansımızı ortadan kaldırıyor. Turizm gelirlerinde düşüşe neden olmanın yanında vergi kaybına da yol açıyor” dedi.

‘Döviz getirene ÖTV indirimi’ önerisi

İşler, sözlerine şöyle devam etti: “Ülke ekonomisine döviz girdisi ve yan sektörlerle birlikte ciddi katkılar sağlayan, katma değer ve istihdam yaratan turizm sektörünün üzerindeki yük, rekabet etmeyi zorlaştırıyor. Özellikle yabancı turistlerin alkol tüketim alışkanlıklarının göz önünde bulundurulması gerekiyor. Türkiye’nin imajını zedeleyen, turizm sektörünün dış pazarlarda rekabet etme gücünü zayıflatan, toplum ve halk sağlığını tehdit eden bu konunun çözümü için vergi uygulamaları gözden geçirilebilir. En azından, bakanlık belgeli tesisler ile belirlenecek oranda turist getiren ve belli miktarın üzerinde döviz kazandıran tesislere alkollü içkilerde ÖTV indirimi getirilebilir.”

İşler, fiyat artışının evde ve merdivenaltındaki üretimin artırdığını, üretimin kontrol edilemeyen bir alan haline geldiğini, bunun halk sağlığını da tehdit ettiğini kaydetti.

İşler, “İnsanlar evde içki üretip birbirlerine ikram ediyor. Türkiye’de alkol tüketimin azaldığını gösteren istatistikler bizi aldatmasın. İnsanlar alkolden uzaklaşmıyor, merdivenaltı üretime yöneliyor” dedi.