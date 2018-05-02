ÖTV indirimi yok; emeklilere 1000 TL bayram ikramiyesi haziran başında

Maliye Bakanı Naci Ağbal, emeklilerin haziran ayı başında 1000 lira ikramiye alacağını açıkladı. Bakan ÖTV indirimine yönelik bir çalışma bulunmadığını söyledi.

Başbakan Binali Yıldırım önceki günkü bakanlar kurulu toplantısının ardından, prim ve vergi affı, emekliye bayram ikramiyesi, imar affı gibi maddeleri içeren kapsamlı düzenlemenin Meclis’e gönderildiğini açıklamıştı.

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Düzenlemelerin içinde emeklilere her bayram öncesi 1000 lira ikramiye verileceği de yer alıyordu. Bu yıl Ramazan Bayramı 15 Haziran’da.

NTV yayınına katılan Maliye Bakanı Naci Ağbal, emeklinin Ramazan Bayramı öncesi haziran başında 1000 lira ikramiye alacağını söyledi. Memurların da emekliler gibi ikramiye talebi olduğu hatırlatılan Ağbal, “Talepleri inceliyoruz, çalışmaları yapıyoruz. Emekli aylığı artışını imkanlarımızı zorlayarak yaptık” diye konuştu.

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Seçim öncesi paket getirilmesine yönelik ‘popülizm’ eleştirilerini yanıtlayan Ağbal, “Önemli olan vatandaş ne söyleyecek. Biz vatandaşa kulak verdik. Popülizm yapma şeklinde bir durum söz konusu değil, bir ihtiyaç var” dedi.

‘ÖTV indirimi yok’

Ağbal, akaryakıtta ÖTV indiriminin ise gündemde bulunmadığını söyledi: “ÖTV indirimi talebi iyi niyetli bir talep. Enflasyonu aşağı çekmeye yönelik olabilecek alternatiflerden birisi. Şu an itibariyle akaryakıt ürünlerinde ÖTV’nin aşağı çekilmesi yönünde bir çalışma yok” dedi.

Standard&Poor’s kararı: Zamanlaması ilginç

Bakan, Türkiye’nin yabancı para cinsinden kredi notunu ‘BB’den ‘BB-‘ye, yerli para cinsinden notunu ‘BB+’dan ‘BB’ye düşürdüğünü duyuran uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard&Poor’s kararına da değindi.

Ağbal şunları söyledi: “Zamanlaması ilginç. Türkiye bir seçime gidiyor. Bu ortamda bile Merkez Bankası para politikası alanında bir karar almış. Burada raporun içinde olan tereddütlerle ilgili konular tartışılabilir. Bu açıklama politik saiklerle yapıldığı izlenimi veriyor. Burada ciddi bir kredibilite kaybı söz konusu.”