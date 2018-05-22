ÖTV freni devrede: Zam pompa fiyatına yansımadı

Hükümetin döviz kurlarındaki artışın akaryakıt zammına yansımaması için yaptığı vergi düzenlemesi ilk defa uygulandı. 25 kuruşluk zam ÖTV indirimiyle karşılanarak vatandaşa yansıtılmadı.

Bakanlar kurulu kararına göre akaryakıt rafineri çıkış fiyatları uluslararası petrol fiyatları veya döviz kurlarına bağlı olarak artarsa, Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) artan fiyat oranında düşürülecek. Böylece artışın pompadaki litre fiyatına yansımasının önüne geçilecek.

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ÖTV tutarı 17 Mayıs 2018’de belirlenen fiyatı geçmeyecek. Kur ve petrol fiyatlarında azalma olması durumunda ise ÖTV tutarları, 17 Mayıs 2018 tarihinde uygulanan tutarı geçmeyecek şekilde uygulanacak. Uygulamaya benzin ve motorinin yanısıra LPG de dahil olacak.

AA’nın haberine göre, rafineri çıkış fiyatlarında bugünden itibaren motorinde litrede 23, benzinde ise 25 kuruşluk fiyat artışı, söz konusu ürünlerde ÖTV indirimiyle karşılanarak vatandaşa yansıtılmadı.

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95 oktan kurşunsuz benzinin ÖTV’si litrede 2.3765 liradan 2.1241 liraya, 98 oktan benzinde litrede 2.4985 liradan, 2.2461 liraya, motorinde 1.7945 liradan 1.5679 liraya, LPG’de kilogramda 1.7780’den 1.6501’e düşürüldü.

Düzenlemeden önce, Petrol İşverenleri Sendikası (PÜİS) internet sitesinden çok sayıda tepki aldıkları gerekçesiyle bundan böyle akaryakıt zamlarını açıklamama kararı almıştı.

Hükümet akaryakıt fiyatlarını dondurdu: Dolar ve petrol artarsa ÖTV düşecek