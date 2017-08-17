‘Otur, sıfır’: Türkiye eğitimde refah sıralamasında son sırada

Türkiye, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) raporuna göre ‘eğitimde refah’ sıralamasında 10 üzerinden 0 puanla Meksika’yla birlikte son sırada yer aldı.

Hürriyet’in Önder Öndeş’in haberine göre, OECD’nin ‘İyi Yaşam Endeksi’nde Türkiye, ortaöğretim ve üstü derecelerden mezun olanların işgücüne katılım oranlarına göre belirlenen ‘eğitim refahı’ kriterinde 0 puan aldı.

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Tam puanları ise Çek Cumhuriyeti, Polonya ve Slovakya elde ederken, zirvedeki üç ülkeyi Estonya, ABD ve Kanada takip etti.

Şehirlere göre bakıldığında ‘eğitimde’ refahta Ankara 10 üzerinden 4.4 puanla en iyi performansı gösterirken, onu 2.4’le İstanbul ve 2.2’yle İzmir ile Güneydoğu Marmara takip etti. 26 bölgede değerlendirilen Türkiye’de 13 bölge ise 0 puan aldı.

Bu bölgelerde ortaöğretim ve üstü mezunların işgücüne katılım oranı yüzde 35’in altında kaldı.