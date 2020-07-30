Otoyolda, ‘ters yönde’ elektrikli scooter kullanırken polise yakalandı: Benzini bitmiş

Britanya’da, bir adam, otoyolda, ‘ters yönde’ elektrikli scooter kullanırken polise yakalandı.

Fotoğraf: Essex Polisi

Loughton yakınlarındaki M11 Otoyolu’nda benzini biten sürücü aracının bagajındaki scooter’ı çıkardı ve yola koyuldu. Ters yönde giden 24 yaşındaki genci durduran Essex Polisi, hakkında işlem yapılan bu kişinin hakim karşısına çıkacağını duyurdu; kimliğini açıklamadı.

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Essex Polisi’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Gözlerimize inanamadık” ifadeleri kullanıldı. Devon ve Cornwall Polisi’nden Twitter’da yanıt gecikmedi: “Tam da meslekte her şeyi gördüğünü düşünürken.”

Twitter kullanıcıları da “İnanılmaz”, “Ne cesaret” gibi yorumlar yaptı.

Ülkede, yollarda, kaldırımlarda scooter kullanmak yasak. Sadece özel mülkiyetteki arazilerde kullanılabiliyor.