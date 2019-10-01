Otoyola dökülen ‘kimyasal bidonları’ paniğe yol açtı

İstanbul Arnavutköy’de seyir halindeki bir kamyondan yola düşen kimyasal madde yüklü 12 bidon paniğe yol açtı. Bidonlara çarpan bazı araçlar zarar görürken, kimyasal madde yüklü bidonlar itfaiye ekiplerince yoldan kaldırıldı.

Fotoğraflar: DHA

Olay, saat 18.00 sıralarında Haraççı – Sazlıbosna yolunda akşam saatlerinde meydana geldi. Hadımköy yönünde seyreden bir kamyondan yola kimyasal madde yüklü 12 bidon düştü. Arkadan gelerek bidonlara çarpan araçlarda hasar oluştu. Dumanlar yükselen bidonlara müdahale için olay yerine ekipler çağrıldı. Trafik yoğunluğuna da neden olan bidonlar, itfaiye ekiplerince yoldan kaldırıldı. Bidonların içindeki maddenin ‘hidrojen peroksit’ olduğu bildirildi. Bidonların yoldan kaldırılmasıyla trafikteki aksama da normal seyrine döndü.