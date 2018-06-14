‘Otoyol kalitesi’ raporu: 30’uncu sıradaki Türkiye’nin puanı Ruanda’yla aynı

Dünya Ekonomik Forumu’nun (World Economic Forum) hazırladığı rapora göre, Türkiye dünyada en kaliteli otoyollara sahip 30’uncu ülke.

Dünya’dan Kerim Ülker’in köşesinde yer verdiği bilgilere göre, 137 ülkeyi kapsayan raporun zirvesinde Birleşik Arap Emirlikleri yer alıyor.

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6.4 puan alan Birleşik Arap Emirlikleri’ni Singapur, İsviçre, Hong Kong ve Hollanda izliyor.

Ülker yazısına şöyle devam etti: “Fransa 7, Portekiz 8, Avusturya ise 9’uncu sırada yer alıyor. 10’uncu Amerika Birleşik Devletleri’nin puanı ise 5.7. Hem siyasilerin hem de halkın dilinden düşürmediği yollar konusunda ise Türkiye, Umman, Hırvatistan, Şili, Ekvator, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi gibi ülkelerin gerisinde yer alıyor. Türkiye, 137 ülke arasında 30’uncu sırada. Puanı ise 5.0. Ancak asıl dikkat çekici taraf aynı puanı paylaştığı ülkeler… Türkiye, Afrika ülkeleri Namibya ve Ruanda ile aynı puana sahip.”

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Türkiye’nin Suudi Arabistan, Brunei Sultanlığı, Kuveyt gibi ‘petrol zengini’ ülkelerin önünde olduğunu aktaran Ülker, “Ayrıca Çin, Rusya, Belçika, İtalya gibi ülkeleri de geride bırakmış durumda” diye yazdı.

Listenin son sıralarındaki ülkeler ise Afrika’dan. Madagaskar 2.2 puanla 134’üncü, Kongo Demokratik Cumhuriyeti 2.1 puanla 136’ncı, Moritanya ise 2.0 puanla 137’nci yani son sırada yer aldı.

Ülker yazısını şöyle bitirdi: “Dünya Ekonomik Forumu’nun otoyol kalite endeksi dikkat çekici. Özellikle bu konuda yatırımlarıyla tanınan Türkiye’nin aynı puana sahip olduğu ülkeler… Bir yanda kişi başına 754 dolar geliri olan ve açlıkla boğuşan Ruanda, diğer yanda tarım ve madencilik ile büyümekte olan Namibya…”