Otostopla tatile gidiyordu: Bariyere çarpan araçtaki iki kişi hayatını kaybetti

Antalya-Fethiye karayolunun 29’uncu kilometresinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle bariyerlere çarpan araçtaki iki kişi hayatını kaybetti, bir kişi de yaralandı. Kazada hayatını kaybeden 22 yaşındaki Gizem Polat, otostopla Fethiye’ye tatile gidiyordu.

İHA’nın haberine göre 53 yaşındaki Erol Bağ yönetimindeki 32 PR 246 plakalı otomobil çarpmanın etkisiyle yaklaşık 100 metre sürüklendi. Bağ, araçta yolcu olarak bulunan Gizem Polat ve 21 yaşındaki Selim Yapıcı yaralandı.

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Sağlık ekipleri müdahale etse de Bağ ve Polat hayatını kaybetti. Yapıcı ise ambulansla Fethiye Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Polat’ın, arkadaşlarıyla otostop yaparak Fethiye’ye tatil için gittiği ve araca yolda otostop çekerek bindiği belirtildi.

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Kaza sonrası aracın hız göstergesinin 130’da takılı kaldığı görüldü. Sıkışan Bağ’ın cesedi itfaiye ekiplerince çıkarılabildi.