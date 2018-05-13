Otostop yaptıkları otomobilde 500 bin lira unuttular: Para iade edildi

Antalya’nın Kaş ilçesinde otel sahibi olan çift, otostop yaptıkları otomobilde unuttukları 500 bin lirayı kendilerine ulaştıran Ercan Şaşıoğlu ve Mehmet Aka’yı 10’ar bin lirayla ödüllendirdi.

Kaş’ın Ova Mahallesi’nde bir alışveriş merkezinde kasap olarak çalışan 30 yaşındaki Mehmet Aka, arkadaşı 32 yaşındaki Ercan Şaşıoğlu ile birlikte dün ilçe merkezine gitmek için yola çıktı. İki arkadaş, Kalkan Mahallesi’ndeki Kulüp Patara Evleri kavşağına geldiğinde yolda el kaldıran yaşlı bir çifti otomobile aldı. Aka ve Şaşıoğlu, ilçe merkezinde çifti indirdi. İlçede bir otelin sahibi olduklarını söyleyen çift, inerken Aka ve Şaşıoğlu’na para vermeyi teklif etti. Teklifi reddeden Aka ve Şaşıoğlu’na kartvizit veren çift, kahve içmeye davet etti.

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Mehmet Aka ve Ercan Şaşıoğlu, ilçe merkezindeki işlerini bir saat içinde bitirip dönüş için otomobilin yanına geldi. Bu sırada aracın arka koltuğunda yaşlı çiftin bavulunu unuttuğunu fark eden ikili, çifte verdikleri kartvizitten telefonla ulaşarak durumu haber verdi. Daha sonra çiftin oteline giden Aka ve Şaşıoğlu, bavulu sahiplerine teslim etti. Çift ise teşekkür ettikleri Aka ve Şaşıoğlu’na bavulun içindekini gösterdi. Çiftin Kalkan’da sattıkları bir evin parası olan 500 bin liranın bavulda olduğunu gören Aka ve Şaşıoğlu şaşkınlık yaşadı.

Parayı unutan çift, adlarının açıklanmasını istemedi.