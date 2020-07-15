Otopsi sonucu: Glee’nin yıldızı Naya Rivera boğularak ölmüş

ABD’de, 2009-2015 yıllarında Fox ekranlarında yayınlanan Glee dizisiyle ünlenen Naya Rivera’nın boğularak öldüğü açıklandı.

Fotoğraf: Reuters

Glee’deki, Santana Lopez karakteriyle tanınan 33 yaşındaki Rivera, geçen çarşamba günü Cliafornia eyaleti sınırlarındaki Ventura County’de dört yaşındaki oğluyla Piru Gölü’nde çıktığı tekne gezisi sırasında ortadan kaybolmuş, pazartesi günü dalgıçlar tarafından cansız bedeni bulunmuştu. Rivera’nın kiraladığı teknede tek başına uyurken bulunan oğlu polise annesinin yüzmek için suya girdiğini ancak geri dönmediğini söylemişti.

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Adli tıp uzmanı, “Ölüm nedeni boğulma, ölüm şekli kaza” dedi.

Ventura’nın adli tıp dairesi, Twitter’da şu mesajı paylaştı: “Otopsi tamamlandı. Herhangi bir yara veya darp izine rastlanmadı. Hastalık, ilaç veya alkolün etkisi olduğunu da düşünmüyoruz. Ancak alınan örnekler daha geniş kapsamlı teste tabi tutulacak. Boğularak öldüğü sonucuna vardık. “

Rivera, dört yaşındayken CBS’te yayımlanan ‘Royal Family’ adlı dizide oynadı. Çocukken reklam filmlerinde rol alan, mankenlik de yapan Rivera Glee’deki rolüyle ün kazandı. 2014 yapımı ‘At The Devil’s Door’ adlı filmde rol aldı. Aynı yıl oğlunun babası, oyuncu Ryan Dorsey ile evlendi; çift 2018’de boşandı.