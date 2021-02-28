Otopark kazısında Roma ve Bizans dönemlerine ait duvar kalıntıları bulundu

Trabzon’da otopark için kazı yapılan alanda, Roma imparatoru Hadrianus dönemine ait olduğu düşünülen duvar kalıntıları bulundu.

Fotoğraflar: DHA

Ortahisar ilçesi Pazarkapı Mahallesi’nde, büyükşehir belediyesinin otopark projesi için kamulaştırılan arazide kazı çalışması için Kültür ve Turizm Bakanlığı’na başvuru yapıldı.

Reklam

Bakanlık onayının ardından Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü görevlilerinin gözetiminde alanda kazı başladı. 5 bin metrekareye yayılan alanda süren kazılarda Roma İmparatoru Hadrianus ile Geç Bizans dönemine ait yapılara ulaşıldı.

M.S 117-128 yılları arasında Roma imparatoru Hadrianus dönemine ait olduğu düşünülen şehrin ilk sur duvarının güneydoğu köşesinin bir bölümü, aynı döneme ait bir örme sütun ile Geç Bizans Dönemi olarak bilinen 1460 yılına tarihlendirilen hendek duvarı gün yüzüne çıkarıldı.

Kazılarda ayrıca, Roma döneminde yapılmış evlerin çatısına ait kiremit ile çömlek parçalarına ulaşıldı. Uzmanlar, alanın tarihte bölgenin ticarethane ve yerleşim yeri olduğu görüşünde birleşti.