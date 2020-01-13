Otomotivde üretim 2019’da yüzde 5.7 geriledi

Otomotiv ana sanayi üretimi aralık ayında yüzde 10.3 artışla 135 bin 775 adede çıkarken, 2019 yılını yüzde 5.7 düşüşle 1.46 milyon adet ile tamamladı.

Fotoğraf: Reuters

Otomotiv Sanayii Derneği’nin (OSD) verilerine göre, üretilen her 100 araçtan 86’sı ihraç edilirken, sektörün ihracat adeti yüzde 5 düşüşle 1.25 milyon oldu.

Reklam

Halka açık üreticilerin son çeyrekteki ihracat adetleri hakkında verileri de içeren bültene göre, Ford Otosan’ın ihracatı adet bazında dördüncü çeyrekte bir önceki yıla göre yüzde 4.2, Tofaş’ın ihracatı yüzde 13.8 geriledi.