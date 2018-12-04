Otomotivde ÖTV ve KDV indirimi de ‘kar etmedi’: Satışlarda yüzde 33,75 düşüş

Otomotiv Distribütörleri Derneği’nin (ODD) verilerine göre otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2018 yılı 11 aylık dönemde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 33,75 azalarak 543 bin 231 adet olarak gerçekleşti.

Uzmanlar ekim ayında yapılan ÖTV ve KDV indiriminin otomotiv pazarını hareketlendireceğini öngörmüştü, ancak otomobil satışları 2018 yılı kasım ayı sonunda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 31,71 oranında azalarak 623 bin 65’ten 425 bin 478’e düştü.

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Hafif ticari araç pazarı ise 2018 yılı ocak-kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 40,19 azalarak 196 bin 889’dan 117 bin 753’e geriledi.

2018 yılı kasım ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 42,29 düşüşle 58 bin 204 adet oldu. Otomobil satışları 2017 Kasım’ına göre yüzde 39,17 azaldı ve 46.204 adet oldu.

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2018 yılı kasım ayında hafif ticari araç pazarında ise satışlar geçen yılın aynı ayına göre yüzde 51,81 azalarak 24 bin 903’ten 12 bine düştü.