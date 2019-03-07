Otomotivde ihracat yüzde 9 düştü

Şubat ayında otomotiv endüstrisi ihracatı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8.9 azalarak 2.54 milyar dolar oldu.

Fotoğraf: Reuters

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre, otobüs-minibüs-midibüs ürün grubu ihracatı şubat ayında yüzde 16 artarak 149 milyon dolar oldu.

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Binek otomobil ihracatı yüzde 11 azalarak ve 953 milyon dolar, tedarik endüstrisi ihracatı yüzde 5 azalarak 892 milyon dolar ve eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatı yüzde 29 azalarak 407 milyon dolar seviyesine geldi.

Sektörün en fazla ihracat yaptığı ülke ise 349 milyon dolarla Almanya olmaya devam etti.



