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Yaramazlara biraz batar!

Otomotivde ihracat bir ayda yüzde 8 düştü

Otomotiv ana sanayi üretimi ekim ayında ticari araç üretimindeki daralmayı telafi eden otomobil üretimindeki artışın desteğiyle yüzde 0.7 yükselerek 132 bin 155 adet oldu.

Fotoğraf: Reuters (arşiv)

Otomobil üretimi, Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) verilerine göre yüzde 5 artarak 93 bin 575 adet olurken, hafif ve ağır ticari araç üretimi ise yüzde 8.3 düşüşle 42 bin 80 adete geriledi.

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Sektörün ihracatı ise bültene göre yüzde 8 düşüşle 117 bin 524 adet oldu.

Borsada işlem gören üreticilerden Ford Otosan’ın ihracatı ekim ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6 düşüşle 28 bin 485 adet, Tofaş’ın ihracatı yüzde 7 düşüşle 17 bin 913 adet oldu.

Sektörün ocak-ekim dönemi üretimi yüzde 8.4 düşüşle 1.19 milyon adet, 10 aylık dönemdeki ihracatı ise yüzde 6.2 düşüşle 1.03 milyon adet oldu.

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