Otomotivde ihracat bir ayda yüzde 8 düştü

Otomotiv ana sanayi üretimi ekim ayında ticari araç üretimindeki daralmayı telafi eden otomobil üretimindeki artışın desteğiyle yüzde 0.7 yükselerek 132 bin 155 adet oldu.
Otomobil üretimi, Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) verilerine göre yüzde 5 artarak 93 bin 575 adet olurken, hafif ve ağır ticari araç üretimi ise yüzde 8.3 düşüşle 42 bin 80 adete geriledi.
Sektörün ihracatı ise bültene göre yüzde 8 düşüşle 117 bin 524 adet oldu.
Borsada işlem gören üreticilerden Ford Otosan’ın ihracatı ekim ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6 düşüşle 28 bin 485 adet, Tofaş’ın ihracatı yüzde 7 düşüşle 17 bin 913 adet oldu.
Sektörün ocak-ekim dönemi üretimi yüzde 8.4 düşüşle 1.19 milyon adet, 10 aylık dönemdeki ihracatı ise yüzde 6.2 düşüşle 1.03 milyon adet oldu.