Otomotiv üretimi yılın ilk yarısında yüzde 29 daraldı

Yılın ilk yarısında otomotiv alanındaki toplam üretim bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 29 azalarak 518 bin 727, otomobil üretimi de yüzde 26 azalarak 362 bin 397 adede geriledi.

Fotoğraf: Reuters

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), yılın ilk yarısına ait üretim ve ihracat adetleri ve pazar verilerini açıkladı.

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Covid-19 önlemleri nedeniyle mart ve nisanda üretime kademeli olarak ara veren OSD üyelerinin tamamı mayısta yeniden üretime başlarken, haziranda üretimlerini kademeli olarak artırdı.

AA’nın aktardığı verilere göre ocak-haziran döneminde toplam üretim traktörle birlikte 532 bin 249 adede ulaştı.

Toplam otomotiv ihracatı da adet bazında yüzde 37 azalarak 402 bin 179 adede düştü.

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Geçen ay toplam üretim 103 bin 273 iken otomotiv sektörü, nisan ayını 11 bin 164 adet, mayısı da 63 bin 145 adet üretimle kapatmıştı.

Otomotiv sanayisinin yılın ilk yarısındaki kapasite kullanım oranı yüzde 52 seviyesinde. Araç grubu bazında kapasite kullanım oranları ise hafif araçlarda (otomobil ve hafif ticari araç) yüzde 53, ağır ticari araçlarda yüzde 34, traktörde ise yüzde 36.

Ticari araçta yüzde 36 daralma

Yılın ilk yarısında ticari araç üretimi bir önceki yıla kıyasla yüzde 36 daralırken, ağır ticari araç grubu üretimindeki daralma yüzde 17, hafif ticari araç grubunda ise yüzde 37.

Aynı dönemde toplam ticari araç pazarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 31, hafif ticari araç pazarı yüzde 30 ve ağır ticari araç pazarı yüzde 37 arttı. Baz etkisi dikkate alındığında ise ocak-haziran döneminde ticari araç pazarı 2017’nin yüzde 46 gerisinde kaldı.

Sadece haziran ayına bakıldığında yük ve yolcu taşıyan ticari araç üretimi 29 bin 9 adet, traktör üretimi de 3 bin 172 adet.

Türkiye otomotiv pazarı, ilk yarıda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30 artış kaydederek 261 bin 902 adet. Bu dönemde otomobil pazarı yine yüzde 30 arttı ve 203 bin 595 adet üretim yapıldı.

Toplam pazarda yüzde 29 gerileme

Son 10 yıllık ortalamalar dikkate alındığında, ocak-haziran döneminde toplam pazar yüzde 29, hafif ticari araç pazarı yüzde 43, ağır ticari araç pazarı yüzde 55, otomobil pazarı ise yüzde 23 oranında ortalamanın gerisinde kaldı.

Aynı dönemde otomobil pazarında ithal araçların payı yüzde 61, hafif ticari araç pazarında ithal araç payı yüzde 39.7.

Haziran ayında sürekli ötelenen talebin de etkisiyle iç pazar hareketlendi; geçen yıl haziran ayına göre yüzde 66 artarak 72 bin 778’e çıktı. Aynı dönemde otomobil pazarı yüzde 58 artarak 57 bin 67 adede ulaştı.

Dolar bazında yüzde 30, avro bazında 28 azalma

Yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre toplam otomotiv ihracatı, dolar bazında yüzde 30, avro bazında ise yüzde 28 azaldı.

Aynı dönemde, toplam otomotiv ihracatı 11 milyar dolar, otomobil ihracatı yüzde 26 azalarak 4.2 milyar dolar seviyesinde.

Avro bazında otomobil ihracatı ise yüzde 25 azalarak, 3.8 milyar avro seviyesinde kaydedildi.