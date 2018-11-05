Otomotiv ‘yoğun bakımda’: 2,5 milyar dolarlık 100 bin araç gümrükte bekliyor

Son iki aya elinde 150 binden fazla stokla giren 47 otomobil markasının, gümrüklerde beklettiği yaklaşık 2,5 milyar dolar değerinde 100 bin aracı 31 Aralık’a kadar çekmesi gerektiği bildirildi.

Hürriyet’ten Emre Özpeynirci’nin haberine göre yetkililer araçlar gümrükten çekilse bile satamayacaklarını belirtti.

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Otomotiv sektöründe kurlardaki artışa bağlı olarak haziran ayından itibaren daralma gözleniyor. Otomotiv Distribütörleri Derneği’nin (ODD) verilerine göre sektörün en çok satış yaptığı yılın son dört ayı için siparişlerin ağustos ayında yüzde 20-25 daha az verildi.

Buna göre sektör 2018 yılının son dört ayına 300 binin üzerinde bir stokla girerken, kurdaki artışa bağlı olarak faizlerin de hızla yükselmesiyle pazarın eylül ayında yüzde 68, ekim ayında ise yüzde 77 daraldı.

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Bu iki ayda iç pazarda sadece 45 bin adet otomobil ve hafif ticari araç satılabildi.

Siparişlerin verildiği ağustosta dolar 7 TL, avro da 8 TL seviyelerinden işlem görüyordu. Dolar/TL kuru eylülde ortalama 6,33, ekim ayındaysa ortalama 5,83 seviyelerinden işlem gördü.

Vergi indirimi gelmişti

ODD Başkanı Ali Bilaloğlu, sektörün durumu için “Hayati tehlike atlatıldı ama hâlâ yoğun bakımdayız” dedi.

Aralık ayında otomotiv markaları gümrüklerde bekleyen araçların ithalatını yapabilmek için 2,5 milyar dolarlık ciddi bir döviz talebiyle piyasaya girecek. Bunun kur üzerinde baskı yaratması, firmaların da borç yükünü artırması bekleniyor.

Son olarak, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak otomotiv, beyaz eşya, mobilya ve konutta vergi indirimleri yapılacağını, bu indirimlerin yıl sonuna kadar geçerli olacağını duyurmuştu.