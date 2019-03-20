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Yaramazlara biraz batar!

Otomotiv sanayide üretim sadece şubatta yüzde 15.5 azaldı

Otomotiv ana sanayi üretimi şubat ayında yüzde 15.5 azalarak 119 bin 473 adete inerken, iki aylık üretimdeki gerileme yüzde 13.7’yi buldu.

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) verilerine göre ihracat şubat ayında adet bazında yüzde 12.6 daralarak 106 bin 084 adete inerken, iki aylık dönemde yüzde 7.5 olarak gerçekleşti.

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Ağır ticari aracı da kapsayan Türkiye araç pazarı şubatta yüzde 47.5 daralarak 25 bin 612 adet olurken, otomobil satışları yüzde 46.5 daralarak 19 bin 205 adete indi.

Beş büyük üreticiden üçünün ihracatı azaldı

Üretici bazında şubat ayı ihracat kırılımına bakıldığında ise beş büyük üreticiden üçünün ihracatı geriledi.

Tofaş’ın ihracatı şubatta yüzde 40 azalarak 15 bin 802 adete, Hyundai Assan’ınki yüzde 20 azalarak 14 bin 050’ye, Ford Otosan’ınki yüzde 18 azalarak 28 bin 980 adete indi. Oyak Renault’nun ihracatı yüzde 29 artarak 24 bin 138 adete, Toyota’nınki yüzde 10 artışla 19 bin 789 adete yükseldi.

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Şirketlerin ocak ve şubat ayı ihracatları ve geçen yıl aynı aya göre değişimleri ise şöyle:

İhracat adet    Ocak 2019         Şubat 2019         
Ford Otosan        28,753    %72    28,980    -%18  
Hyundai Assan      11,414    %5     14,050    -%20  
Oyak Renault       20,009   -%26    24,138     %29  
Tofaş              13,215   -%15    15,802    -%40  
Toyota             17,479   -%19    19,789     %10  
Toplam             90,870    -%1    102,759   -%11

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