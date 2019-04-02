Otomotiv pazarı ilk çeyrekte yüzde 44,2 daraldı

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, ilk çeyrekte 2018’in aynı dönemine göre yüzde 44,2 daralarak 88 bin 469 adede geriledi.

Fotoğraf: Reuters

Otomotiv Distribütörleri Derneği’nden (ODD) yapılan açıklamaya göre, toplam pazarda geçen yılın ilk çeyreğinde 158 bin 430 adet satış yapılmıştı.

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Otomobil satışları, ilk çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 43,7 azalarak 122 bin 310’dan 68 bin 812 adede geriledi.

Hafif ticari araç pazarı ocak-mart döneminde 2018’in aynı dönemine kıyasla yüzde 45,6 daralarak 19 bin 657’e gerilerken, geçen yılın aynı döneminde sayı 36 bin 120’ydi.