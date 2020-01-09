Otomobiliyle kiliseye daldı, ‘şeytandan kaçtım’ dedi

İspanya’da bir sürücü otomobiliyle kiliseye daldı. Polis tarafından gözaltına alınan sürücü, ifadesinde, “Şeytandan kaçtım” dedi.
RT’nin haberine göre, İspanya’nın Toledo kentinin güneyindeki Sonseca kasabasında bulunan St. San Juan Evangelista Kilisesi’ne bir sürücü, otomobiliyle kilisenin giriş kapısını kırarak içeriye daldı.
Araç, kilisedeki koltukları da kırarak sunağa kadar geldi ve durdu.
Polisin gözaltına aldığı sürücünün ifadesinde, “Şeytandan kaçtım. Ondan saklanıyordum” dediği öğrenildi.