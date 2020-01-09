Otomobiliyle kiliseye daldı, ‘şeytandan kaçtım’ dedi

Görevi kötüye kullandığı ve yolsuzluk yaptığı gerekçesiyle yargılanan, aralık sonunda Japonya’nın Osaka kentinden İstanbul üzerinden Lübnan’ın başkenti Beyrut’a kaçan Nissan’ın eski CEO’su Carlos Ghosn, kaçma kararının hayatında aldığı en zor karar olduğunu söyledi.