Otomobilini yakıp köprüden Boğaz’a atladı

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde bugün otomobilini ateşe verip köprüden aşağıya atlayan kişinin kimliği tespit edildi. Aramalar sonucu Boğaziçi’nin ortasında cesedi bulunan kişinin Bahattin Küçük olduğu belirlendi.
Bugün saat 17.30 sıralarında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne gelen bir kişi, aracı ateşe verdikten sonra korkulukları aşarak boğaza atladı. Alev alev yanan otomobil nedeniyle köprü, Edirne istikametinde bir süre trafiğe kapandı. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürülürken köprüde çift yönde de trafik yoğunluğu oluştu. Deniz polisi ve sahil güvenlik ekipleri köprüden atlayan kişiyi bulmak için arama-kurtarma çalışması başlattı. Çalışmalar sonucu ceset Boğaz’ın ortasında bulunarak denizden çıkartıldı. Beşiktaş Ortaköy iskelesine getirilen cesedin Bahattin Küçük’e ait olduğu belirlendi. Savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesinin ardından Bahattin Küçük’ün cesedi Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.