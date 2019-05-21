Otomobilini yakıp köprüden Boğaz’a atladı

Gaziantep’teki Şahinbey Belediyesi önünde, iş başvurusuna olumsuz yanıt aldığı için 8 Mayıs’ta üzerine benzin dökerek kendisini yakan ve daha sonra yaşamını yitiren Eyüp Dal hakkında açıklama yapan belediyenin, gencin ailesinin mal varlığı ve özel bilgilerini içeren bilgilerini izinsiz ifşa etmesi, sosyal medyada tepkiye neden oldu.