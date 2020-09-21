Otomobilin camından sarkıp Snapchat videosu çekerken otoyola düştü

Britanya’da, polis, bir kadının otomobilin camından dışarı sarkıp Snapchat videosu çekerken otoyola düştüğünü açıkladı.

Fotoğraf: CNN International

Kimliği açıklanmayan kadın, başkent Londra’nın güneyindeki, trafiğin yoğun olduğu M25 Otoyolu’nda video çekerken yola düştü. Yaşananları Twitter hesabından duyuran polis teşkilatının paylaşımında, “Şans eseri ölmedi ve ağır yara almadı” ifadeleri kullanıldı.

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Fotoğraf: Twitter

Otomobilin açık penceresinin fotoğrafını da paylaşan polis teşkilatı, “Söyleyecek söz bulamıyoruz” anlamındaki #nowords hashtag’ini kullandı ve yaptığı şeyin ne kadar tehlikeli olduğu konusunda herkesi uyardı.

‘Journal of Family Medicine and Primary Care’ (Aile Hekimliği ve Birincil Bakım Dergisi) adlı yayın organında yer alan bir araştırmaya göre 2011-2017 yılları arasında dünyada 259 kişi selfie çekerken hayatını kaybetti. Ölenlerin yüzde 72’si 30 yaşın altındaydı.