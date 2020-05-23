Otomobili yanan genç jandarmaya şikayette bulundu: Evliliğimizi onaylamadığı için eşimin babası yaktı

Aydın’ın Koçarlı ilçesinde yaşayan M. A.’nın (49) kızı C. A.’nın (20) kaçarak evlendiği G.T.’nin (29) otomobilini ateşe verip yaktığı iddia edildi. Soruşturma başlatan jandarmanın ifadesine başvurduğu M. A., suçlamayı kabul etmedi.

Fotoğraf: DHA

Çeşme Mahallesi’nde oturan G. T., C. A. ile evlenmek istedi. Ancak baba M. A. evliliğe karşı çıktı. Ailesini ikna edemeyen genç kız bir ay önce G.T. ile kaçtı. Kısa süre sonra nikahları kıyılan çifte sosyal medya üzerinden tebrik mesajları yağdı. Baba M.A., durumu kabullenmekte zorlanırken iki aile arasında gerginlik yaşandı.

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Otomobili, bir hafta önce evlerinin bahçesinde park halindeyken yanan G. T. hurdaya dönen aracı, kızıyla evlenmesini onaylamadığı için M. A.’nın yaktığını iddia ederek jandarmaya şikayette bulundu.