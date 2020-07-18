Otomobile giren arı kazaya neden oldu

Edirne’de, arının girmesiyle otomobilin kontrolünü kaybederek bir traktörün römorkuna çarpan sürücü yaralandı.
AA’nın haberine göre Bilgin Arıcı’nın kullandığı otomobile, Abalar Kavşağı yakınlarında arı girdi. Arıcı’nın arı nedeniyle hakimiyetini kaybettiği araç, aynı yönde seyreden Sinan Depremci’nin idaresindeki traktörün saman balyası yüklü römorkuna arkadan çarptı.
Yaralanan Arıcı Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.
Otomobil kullanılamaz hale geldi, saman balyaları yola savruldu.