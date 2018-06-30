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Yaramazlara biraz batar!

Otomobile 4, minibüse 10 lira: Avrasya Tüneli geçiş ücretine zam geldi

Vaat edilen araç geçişine ulaşılamayan Avrasya Tüneli’nde geçiş ücretlerine zam geldi.

Fotoğraf: DHA

Zam haberi, tünele dair bilgilerin paylaşıldığı resmi internet sitesinden duyuruldu.

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Buna göre tek yön geçiş ücreti otomobiller için 23 lira 30 kuruşa, minibüsler içinse 34 lira 90 kuruşa yükseltildi.

Geçiş ücreti otomobiller için 19 lira 20 kuruş, minibüsler için de 24 lira 80 kuruştu.

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Bu yılın başında da tünele zam gelmiş ancak daha sonra KDV oranı yüzde 18’den 8’e düşürülmüş, böylece zamdan indirime gidilmesi sağlanmıştı.

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