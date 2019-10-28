Otomobilde kaçak sigaralarla yakalanan iki kişi polis çıktı

Haydarpaşa ve Sirkeci garlarının kiralanması ihalesini kazanan Hezarfen Danışmanlık Limited Şirketi’nin sahibi 33 yaşındaki Hüseyin Avni Önder’in İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde (İBB) kayıtlı bir çalışan olduğu dönemde hiç mesai yapmadan maaşını aldığı iddia edildi.