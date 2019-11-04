Otomobil ve hafif ticari araç satışı ekim ayında yüzde 127.5 arttı

Otomobil ve hafif ticari araç satışı, bankaların taşıt kredilerinde faizleri düşürmesinin ardından ekim ayında düşük baz etkisinin de katkısıyla geçen yılın aynı ayına göre yüzde 127.5 artışla 49 bin 75 adede çıktı.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD), ağır ticari araçları da kapsayan yıl sonu toplam pazar tahminini keskin şekilde yükselterek 450-500 bin aralığına çıkardı.

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Bankaların taşıt kredisi faizlerindeki indirimler öncesinde temmuz ayında yapılan bir önceki tahmin 340-380 bin adetti.

ODD gelecek yıl için de ilk pazar tahminini yayımlayarak 525-575 bin aralığında belirledi. Tahminlerin orta noktası sektörün 2020’de yüzde 16’ya yakın toparlanma öngördüğünü gösteriyor.

10 yıllık ortalamanın yüzde 19 altında

Pazar ekim ayında, kaydettiği güçlü artışa rağmen 10 yıllık ortalamanın yüzde 19.4 altında kaldı. Yılın başından bu yana 10 aylık verilere bakıldığında pazardaki daralma hızı yüzde 31.9’a düştü. Ocak-ekim döneminde 330 bin 384 araç satıldı.

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Kamu bankaları başta olmak üzere bazı bankalar ekim başından geçerli olmak üzere taşıt kredisi faizlerini yurtiçinde üretilen araçlar için aylık yüzde 1.40’lı seviyelerden yüzde 0.49-0.69 aralığına indirmişti.