Otomobil ve hafif ticari araç pazarı mayısta yüzde 2.4 geriledi

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı corona virüsü salgını nedeniyle başlatılan önlemlerin devam ettiği mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2.4 azalarak 32 bin 235 adet oldu.

Fotoğraf: Reuters

Otomotiv Distribütörleri Derneği tarafından yayımlanan verilere göre otomobil satışları mayısta yüzde 7.6 düşerek 25 bin 73 adete inerken, hafif ticari araç satışları yüzde 21.6 artışla 7 bin 162 adete çıktı.

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Pazar mayısta 10 yıllık ortalama olan 71 bin 711 adedin yüzde 55 altında kaldı.

Araç pazarı ilk beş ayın tamamına bakıldığında ise kur krizi ve yüksek faiz oranları nedeniyle satışların dip yaptığı geçen yıla göre yüzde 20.1 artışla 183 bin 95 adet oldu.