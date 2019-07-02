Otomobil ve hafif ticari araç pazarı altı ayda yüzde 45 daraldı

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16.4 küçüldü. Yılın ilk yarısındaki daralma yüzde 45’i buldu.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre otomobil ve hafif ticari araç satışı haziranda 42 bin 688 adet, ocak-haziranda 195 bin 144 adet oldu. Otomobil satışları haziranda yüzde 12.6 azalarak 36 bin 24 adete, ilk altı ayda yüzde 43.3 azalarak 156 bin378 adete geriledi.

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Haziranda 90 tane elektrikli otomobil satıldı

Hafif ticari araç pazarı haziranda yüzde 32.1 azalarak 6 bin 664 adet, ilk altı ayda yüzde 50 azalarak 38 bin 766 adete düştü.

Otomotiv Distribütörleri Derneği Genel Koordinatörü Dr. Hayri Erce’nin verdiği bilgilere göre, Haziran ayı sonunda 1600cc altındaki otomobil satışlarında yüzde 44,5, 1600-2000cc aralığında motor hacmine sahip otomobil satışlarında yüzde 49.5 ve 2000cc üstü otomobillerde yüzde 36.9 azalış izlendi. 2019 yılı haziran ayı sonunda 90 adet elektrikli ve 4 bin 811 adet hibrit otomobil satıldı.

Dizel otomobillerin payı yüzde 56’ya geriledi

Buna göre, haziran ayı sonunda otomobil pazarında ortalama emisyon değerlerine göre en yüksek paya yüzde 36.77 oranıyla 100-120 gr/km arasındaki otomobiller 57 bin 500 adet ile sahip oldu.

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Haziran sonunda dizel otomobil satışlarının payı yüzde 56.07’ye gerilerken, otomatik şanzımanlı otomobillerin payı yüzde 66.28’e ulaştı.

ODD geçen ay yıl sonu pazar büyüklüğü tahminini 350 bin-400 bin adete düşürmüştü.