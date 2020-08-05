Otomobil satışı temmuzda geçen yıla göre üç buçuk kat arttı

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı temmuz ayında, geçen yıl aynı aya göre yüzde 387.5 artışla 87 bin 401 adet oldu

Fotoğraf: Reuters

Otomotiv Distribütörleri Derneği, (ODD) temmuz ve ocak-temmuz sektörel verilerini açıkladı.

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Otomobil satışları temmuzda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 350.9 artışla 69 bin 427 adet, hafif ticari araç pazarı yüzde 610.7 artışla 17 bin 974 adet oldu.

Ocak-temmuzda ise yüzde 58.9 artışla 273 bin 22 adet olan satışlar, hafif ticari araç pazarında yüzde 65.8 artışla 68 bin 447 adet oldu.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık temmuz ayı ortalama satışlara göre yüzde 42.5 arttı.

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Otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı ocak-temmuz döneminde yüzde 60.3 artışla 341 bin 469 adet oldu.

Bu yıl otomotiv sektörü toplam pazarının 650-700 bin adet aralığında olması tahmin ediliyor. Önceki tahmin ise 600-650 bin adetti.