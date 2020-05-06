Otomobil pazarında 2003 yılından bu yana en zayıf nisan performansı

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı nisan ayında Covid-19 salgını nedeniyle kesilen talebin etkisiyle geçen yıla göre yüzde 14.6 daralırken, 2003 yılından bu yana en zayıf nisan ayı performansını gösterdi.

Fotoğraf: Reuters

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre nisanda 26 bin 457 adet otomobil ve hafif ticari araç satıldı. Satışlar 10 yıllık nisan ortalamasının yüzde 72.4 altında kaldı.

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Yüzde 29.3 daraldı

Otomobil satışları nisanda yüzde 10.6 azalarak 21 bin 825 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 29.3 ile daha keskin bir daralma kaydederek 4 bin 632 adete geriledi.

Türkiye araç pazarı 2018 yılında yükselen kur ve faizlerin etkisiyle ivme kaybettikten sonra kur kriziyle birlikte hızla daraldı. Satışlar kriz öncesindeki yaklaşık 1 milyon adet seviyesinden 480 bin adetlere geriledi.

Geçen yılın eylül ayında bankaların düşük faizli taşıt kredisi kampanyalarıyla toparlanmaya başlayan pazarda ocak ve şubat aylarındaki hızlı büyüme, yerini mart ve nisan itibariyle tekrar daralmaya bıraktı.

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Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, Türkiye’de ilk corona vakasının tespit edildiği mart ayının ikinci yarısında alınan tecrit önlemleri sonucu geçen ayı yüzde 1.6 büyüme ve 50 bin 8 adet ile kapattı.

Salgın öncesi

Salgın öncesinde 575 bin ile 625 bin adet yıl sonu pazar büyüklüğü tahmin eden ODD yeni tahmin yayımlamadı. Satış tarafı salgın nedeniyle tüketici talebini tahmin edemediklerini belirtirken, üretim tarafında TOFAŞ 480 bin-520 bin, Ford Otosan 520 bin-570 bin pazar tahmin ediyor.

Otomotiv sektörü ihracatı, corona virüsü salgını nedeniyle fabrikaların kapandığı ve en büyük pazarı olan Avrupa’da tüketicilerin eve kapandığı nisan ayında yüzde 77 gerileyerek 505 milyon dolara inmişti.

Sektörün ihracatı böylece Türkiye’nin yüzde 41.6 daralan toplam ihracatından daha hızlı küçülürken, en çok ihracat yapan sektörler arasında birincilikten dördüncülüğe gerilemişti.