Otomobil pazarı iki ayda yarı yarıya eridi

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı şubatta yüzde 47.1 daralarak 24 bin 875 adet oldu. Yılın ilk iki ayında satışlar yüzde 52.2 azaldı.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, yılın ilk iki ayındaki daralmayla satışlar 39 bin 248’e geriledi.

Reklam

Pazar bu yıl da küçülmeye devam edecek

ODD geçen yılın tamamında yüzde 35 küçülerek yaklaşık 642 bin’e gerileyen ağır ticari araç dahil, otomotiv pazarının bu yıl 450 bin adede ineceğini tahmin ediyor

Otomobil ve hafif ticari araç kırılımına bakıldığında, otomobil satışları şubatta geçen yıla göre yüzde 46.5 düşüşle 19 bin 205 adede indi. Hafif ticari araç satışları ise yüzde 49 düşüşle 5 bin 670 adede düştü.

Otomotiv pazarı, sert yükselen faizler, liradaki keskin değer kaybıyla gelen fiyat artışları ve tüketici güvenindeki gerileme nedeniyle geçen yıl nisan ayından itibaren giderek artan hızlarda daralırken, daralma geçen yıl ekim ayında zirve yaparak yüzde 76.5’i bulmuştu.

Reklam

Satışlardaki daralma, hükümetin mart sonuna kadar devam edecek vergi indirimlerinin başladığı kasım ayından bu yana sınırlı da olsa hız kesti. Satışlar kasım ve aralıkta sırasıyla yüzde 42 ve 43, ocak ayında ise yüzde 59 daraldı.

2019 yılı şubat sonunda otomobil pazarı segmentinin yüzde 82.4’ünü vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerinde yer alan araçlar oluşturdu.