Otomobil çarpan oğlunun yanına giderken kaza yaptı

Bursa’nın merkez Yıldırım ilçesinde, otomobilin çarptığı oğlunun kaldırıldığı hastaneye gitmeye çalışan baba, başka bir araca çarparak ters dönen otomobilinde kızıyla beraber yaralandı.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

AA’nın haberine göre Osmangazi ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı yedi yaşındaki Ö.F.B., 112 Acil Sağlık ekiplerince Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

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Küçük oğlunun yaralandığını duyan baba M.B., hastaneye doğru yola çıktı. M.B., Mimar Sinan Bulvarı Huzur Caddesi Kavşağı’nda otomobiliyle ışıklardan geçerken yan yoldan gelen M.H. yönetimindeki otomobile çarptı.

Kazada, M.B. ve yanındaki kızı B.B. (19) yaralandı. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu açıklandı.