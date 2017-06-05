‘Otomatik Portakal’ın dili: Anthony Burgess’in kayıp argo sözlüğü bulundu

Kült romanı ‘Otomatik Portakal’la tanınan Britanyalı yazar Anthony Burgess’in kayıp argo sözlüğü bulundu.

Sabitfikir’de yer alan habere göre romanda fütüristik bir argo yaratan yazar bunun için sözlük yazmıştı. Ancak 50 yılı aşkın bir süre önce üzerinde çalışmaya başladığı sözlüğün akıbetinin ne olduğu bilinmiyordu.

Yazar adına kurulan International Anthony Burgess Foundation’ın arşivlerinde gün yüzüne çıkarılan sözlük şimdiye dek hiç yayımlanmamıştı.

Konuyla ilgili açıklama yapan vakfın arşivcisi Anna Edwards, “Koleksiyonumuz için böyle önemli ve heyecan verici keşiflerde bulunmak bizleri heyecanlandırıyor. Sözlüğün bazı kısımlarını bazı eski çarşafların altında bulunan bir karton kutunun içinde bulduk. Bana kalırsa bu belgeleri daha evvel keşfedemememizin sebebi kutunun edebi metinlerden ziyade ev eşyası ile doluymuş gibi görünmesidir” diye konuştu.