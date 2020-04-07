Otokar üretime ara verme süresini uzattı

Corona virüsü etkilerini azaltmaya yönelik alınan önlemler kapsamında Otokar üretime ara verme süresini 20 Nisan’a uzattı.
Şirket daha önce 8 Nisan’a kadar üretime ara verdiğini açıklamıştı.
Açıklama Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda yayınlandı.
Yaramazlara biraz batar!
Corona virüsü etkilerini azaltmaya yönelik alınan önlemler kapsamında Otokar üretime ara verme süresini 20 Nisan’a uzattı.
Şirket daha önce 8 Nisan’a kadar üretime ara verdiğini açıklamıştı.
Açıklama Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda yayınlandı.
Corona virüsü nedeniyle yurt çapında önlemler alınmaya devam ediyor.
Dünyadan corona haberleri…
Diken, Türkiye’deki hastaların ve hayatını kaybedenlerin sayısı ile büyük önem taşıyan testlerin sayısını günü gününe aktarıyor…
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu’na, yedi yeni üye eklendi. Enfeksiyon hastalıkları alanında uzman 31 bilim insanından oluşan kurulun üye sayısı, farklı alanlardan uzmanların katılımıyla 38’e yükseldi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Meclis’in kuruluşunun 100’üncü yıldönümünü cam ve balkonlardan bayraklarla İstiklal Marşı’nı söyleyerek kutlamayı önerdi.