Diken

Yaramazlara biraz batar!

Otokar üretime ara verme süresini uzattı

Corona virüsü etkilerini azaltmaya yönelik alınan önlemler kapsamında Otokar üretime ara verme süresini 20 Nisan’a uzattı.

Fotoğraf: Otokar

Şirket daha önce 8 Nisan’a kadar üretime ara verdiğini açıklamıştı.

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Açıklama Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda yayınlandı.

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