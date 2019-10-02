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Yaramazlara biraz batar!

Otogazın litresine 27 kuruş zam

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) bugünden itibaren otogaza 27 kuruş zam yapıldığını duyurdu.

Fotoğraf: DHA

EPGİS’in açıklamasında şu ifadeler kullanıldı: “Akaryakıt ürünlerinde fiyat artışı 02 Ekim 2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere LPG Otogaz’da 27 Kuruş/Litre pompa fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur.”

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6 Eylül’de 3 kuruş zam gelmişti

Otogazın litresine en son 6 Eylül’de 3 kuruş zam yapılmıştı.

Yeni fiyat artışıyla birlikte İstanbul’da ortalama 3.45 lira olan otogaz fiyatı 3.72 liraya, Ankara’da 3,49 liralık otogaz fiyatı 3.76 liraya, İzmir’de ise 3.42 lira olan otogaz fiyatı 3.69 liraya yükseldi.

Pompa fiyatına yansıtılacak: Otogazın litresine 3 kuruş zam

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