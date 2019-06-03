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Yaramazlara biraz batar!

Otogazda 12, benzinde dokuz, motorinde 13 kuruş indirim

Otogazın litre fiyatında 32, pompa fiyatında 12 kuruş; benzinin litre fiyatına 39, pompa fiyatında dokuz kuruş indirim yapıldı. Motorinde 13 kuruş indirimle devlet katkısı sona erdi ancak pompa fiyatı değişmedi.

Fotoğraf: DHA

Bu indirimlerle motorin benzin ve otogazda ÖTV’nin azaltılması yoluyla zamların tüketiciye yansımasının önüne geçen eşel mobil sisteminde motorin, benzin ve otogazda destekler sıfırlandı.

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Motorinde eşel mobil ile karşılanan ÖTV miktarı geçen hafta yapılan iki indirimle 40 kuruştan 13 kuruşa gerilemişti.

Eşel mobil sisteminin TL’deki değer kayıpları ile birlikte mart ayından itibaren kademeli olarak uygulanmaya başlamasıyla birlikte, akaryakıtta 27 Mayıs’a kadar devlet tarafından karşılanan tahmini vergi 1.32 milyar TL idi.

Eşel mobil sistemi otogazda mart ortasından itibaren, benzin ve motorinde ise nisan ortasından itibaren yeniden uygulanmaya alınmıştı.

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Akaryakıt fiyatlarında 2018 mayıs ayı ortasında eşel mobil sistemine geçilmiş, Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) destekleriyle zamlar fiyatlara yansıtılmamıştı. ÖTV destekleri benzinde kasım ayı başında, motorinde Kasım ayı sonunda, otogazda ise Aralık ayı başında sıfırlanmıştı.

Eşel mobil sistemi ÖTV’nin azaltılması yoluyla gerçekleştirildiğinden bütçede ilgili gelir kaleminde düşüşe neden oluyor. Geçen yıl sistemin başladığı mayıs ayından en yoğun etkilerin sona erdiği kasım ayı ortasına kadar devletin feragat ettiği ÖTV tutarı 8.3 milyar lira olmuştu.

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