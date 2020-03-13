Otogarlara ‘corona’ akını

Yeni tip corona virüsün yol açtığı Covid-19 salgınını önlemeye yönelik tedbirler kapsamında okulların tatil edilmesiyle öğrenciler otogarlara akın etti.

Fotoğraflar: DHA

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın dün ilkokul ve liselerin yeni tip corona virüsü nedeniyle 16 Mart’ta bir hafta, üniversitelerin de üç hafta tatil edildiğini duyurmuş, 23 Mart’tan itibaren öğrencilerin uzaktan eğitime tabi tutulacağını açıklamıştı.

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Bunun üzerin birçok ilden öğrenciler otogarlara akın etti, bilet ve otobüs sıralarında uzun kuyruklar oluştu.

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