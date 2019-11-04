Otobüsüyle durağa dalıp bir kişiyi öldüren şoför adliyede

İstanbul’un Beşiktaş ilçesinde bir kişinin ölümüne neden olan otobüs şoförü adliyeye sevk edildi.

Fotoğraf: DHA

Halk otobüsü şoförü Necdet Karakuş, dün Beşiktaş Meydanı’nda aracını durakta bekleyen yayaların üzerine sürmüş, bir kişinin hayatını kaybetmesine, 12 kişinin de yaralanmasına neden olmuştu.

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Daha sonra aracından inerek bir kişiyi bıçaklayan şoför, koşarak iskeleden denize atlamış, ardından polis tarafından gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Necdet Karakuş, bugün adliyeye sevk edildi.