Otobüsteki ‘telefon tartışması’ şoförün ölümüyle sonuçlandı

İzmit’de bir yolcunun saldırdığı halk otobüsü şoförü, fenalaşarak hayatını kaybetti.

DHA’nın haberine göre olay bugün bugün saat 11.00 sıralarında Yahya Kaptan-Derince Sopalı hattında yolcu taşıyan halk otobüsünde meydana geldi.

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Otobüs şoförü Hüseyin Göncü, hemen arkasında oturan yolcuyu yüksek sesle telefonla konuşmaması için uyardı.

Yolcu bir yandan poşetindeki keseri çıkarmaya çalıştı, diğer yandan da şoförü tehdit etti. Araçtaki diğer yolcular araya girerek olayın büyümesini engelledi.

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İki kez saldırdı

Otobüste bulunan yolcular panik yaşarken, sürücü aracı durdurdu. Polise haber verildiği sırada otobüsten inmeye çalışan yolcuyu diğer vatandaşlar durdurdu. Arbede sırasında olay çıkaran yolcu, kendisine engel olmaya çalışan sürücü ve diğer yolculara saldırdı.

Saldırgan güçlükle etkisiz hale getirilerek otobüsün arkasına götürülüp oturtuldu. Bu sırada yeniden arbede çıkarken, Hüseyin Göncü fenalaşarak otobüsün arka koltuğuna oturdu.

Kendinden geçen Göncü’ye yolcular müdahalede bulunuldu. Saldırgan ise otobüsten inerek kaçtı.

Direksiyona geçen başka bir yolcu tarafından otobüsle Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülen Hüseyin Göncü burada hayatını kaybetti.

Göncü’nün kesin ölüm nedeninin otopsi sonucu belli olacağı belirtildi.