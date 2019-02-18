Otobüsteki taciz şüphelisi darp edilip karakola götürüldü

İzmit’te özel halk otobüsünde yolculuk yapan D.M. isimli kadını taciz ettiği öne sürülen Emrah Y., yolcular ve sürücü tarafından darp edilerek karakola götürüldü.

Fotoğraf: DHA

Olay, 15 Şubat günü saat 23.30 sıralarında Otogar’dan Derince’ye giden 118 nolu şehir içi özel halk otobüsünde meydana geldi.

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Araç, İzmit Kuruçeşme Doğan Mahallesi’nden geçtiği sırada D.M. isimli genç kadın, bir anda yanındaki erkek yolcuya “Ne yapıyorsun sen ya” diye bağırarak vurmaya başladı.

Yanından kalkan Emrah Y.’nin üzerine yürüyen D.M., “Sen ne yaptığını zannediyorsun. Seni cümle aleme rezil ederim. Yolun ortasında döverim seni” dedi. Bu sırada kadının taciz edildiğini anlayan araçtaki diğer yolcular Emrah Y.’yi çekerek sürücünün yanına getirdi.

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Sürücü araçtan inmek isteyen Emrah Y.’ye kapıyı açmadı. Ardından aracı yol kenarında durdurarak Emrah Y.’yi dövmeye başladı.

Araçtaki diğer yolcular da Emrah Y.’ye saldırdı. Sürücü de aracın direksiyonuna geçip otobüsü yakındaki karakolun önüne getirerek Emrah Y.’yi diğer yolcularla birlikte karakola götürdü.

‘Aklıma kız kardeşim geldi’

Sürücü, şahsın serbest bırakıldığını ifade ederek şunları söyledi: “Bence bırakılmaması gerekiyordu. Aklıma direkt kız kardeşim geldi. ‘Onun da başına böyle bir şey gelir mi?‘ diye düşündüm. Aklına başka ne gelir ki insanın? Diğer yolcular da aynı şeyleri söyledi. Hepsi, ‘Bizim de ailemiz var‘ dedi.”