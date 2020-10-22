Otobüsteki muavin tacizi kameraya yakalandı

Edirne-İstanbul seferini yapan yolcu otobüsünde muavinin kendisini taciz ettiğini öne süren 17 yaşındaki genç, ailesiyle karakola giderek şikayetçi oldu.

Twitter’da paylaşılan videoda, gömleğinin kolunda Metro Turizm logosu bulunan muavinin, genç kızın yan koltuğuna oturarak penisiyle oynamaya başladığı görüldü.

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17 yaşındaki E.H., görüntüleri çekmesinin ardından İstanbul’da ailesiyle polis merkezine giderek muavinden şikayetçi oldu.

DHA’ya konuşan E.H., muavinin kendisine ilk olarak sözlü tacizde bulunduğunu, birkaç kez dokunduğunu belirterek sonrasında hizasındaki yan koltuğa oturduğunu dile getirdi.

‘Tuvaletim geldi’ dedi

E.H. şunları anlattı: “Çok rahatsız oldum, ona bakmamaya gayret ettim. Daha sonra benim hizamdaki yan koltukta oturdu. Ben şüphelendim ilk başta. Sonra ona bakmaya başladığımda rahatsız oldum ve videoya çektim. Her defasında yanıma geldi, bana HES kodumu sordu. Yoksa alabileceğini söyledi. Daha sonra arkadan koluma dokunarak bana ‘Poğaça ister misin’ diye sordu. Ben de ‘Teşekkür ederim’ diyerek önüme döndüm. Daha sonra o yanlışı yapmaya başladı. Sonra yanına giderek ‘Ne yapmaya çalışıyorsun’ diyerek tepki gösterdim. Ben tepki gösterince tuvaletinin olduğunu söyleyerek benden özür diledi ve ‘Affedersiniz’ dedi. Bir süre sonra da oturduğu yerden kalktı. Sonra ben de otobüsten inince de tavrımı korudum. Ben küçüğüm, otobüste böyle şeyler yapması çok saçma.”

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E.H.’nin annesi de çocuğunu güvenilir bir firma olduğunu düşünerek emanet ettiğini belirterek, “Benim çocuğum daha 17 yaşında ve reşit bile değil. Ben bir anne olarak bunun böyle kalmasını istemiyorum” dedi.