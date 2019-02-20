Otobüste üniversite öğrencisini taciz ettiği iddia edilen adam tutuklandı

Antalya’da halk otobüsünde üniversite öğrencisi N.M.’ye tacizde bulunduğu iddia edilen Yılmaz K., tutuklandı.

Olay, sabah saatlerinde Konyaaltı ilçesinde seyir halinde bulunan halk otobüsünde meydana geldi.

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Yılmaz K., iddiaya göre halk otobüsünde Akdeniz Üniversitesi öğrencisi Azerbaycan vatandaşı N.M.’ye tacizde bulundu. Tacize bazı yolcular da şahit oldu.

N.M.’nin çığlık atması üzerine otobüsün kapılarını kapatan şoförün çağırdığı polis, Yılmaz K.’yi gözaltına aldı.

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N.M. ise Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’nde yaşadığı olayı polise anlattı.

Yılmaz K., ifadesinde suçlamaları kabul etmedi.

Adliyeye sevk edilen Yılmaz K., nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

