Otobüste, telefonla konuşurken, ‘Testim pozitif çıktı’ dedi, paniğe neden oldu; inmedi

Ankara’da belediye otobüsünde, bir sağlık çalışanının telefonda konuştuğu kişiye Covid-19 testinin pozitif çıktığını söylemesi paniğe neden oldu. Yolcular, otobüsten inmesini istedikleri kadın ile tartıştı. Kadın inmedi, şoför yola devam etti.

Sincan hattında çalışan belediye otobüsündeki bulunan kadın, otobüsten inmeyince yolcular tepki gösterdi. Test sonucunu yeni öğrendiğini ve yanındaki koltuğun boş olduğunu, gelenlere de “Oturmayın” dediğini söyleyen kadın, “Ben zaten sağlıkçıyım, hastanedeyim akşama kadar, insanlarla uğraşıyorum, ‘Yanıma oturmayın’ diyorum insanlara” dedi ve rahatsız olanlara inmelerini söyledi.

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Fotoğraf: DHA

Bir yolcu, “Siz ineceksiniz, burada 30 kişi var, biz neden iniyoruz? ‘Yanıma oturmayın’ diye bir şey mi var, arkanda insan oturuyor” diyerek tepki gösterdi.

Yolculardan bazıları ise polis çağrılmasını istedi. Bu sırada şoför araya girerek, kadın ve yolcuları yatıştırdıktan sonra yola devam etti.

Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, cep telefonuna yansıyan görüntüleri izleyerek DHA’ya değerlendirdi: “Baktığımızda otobüs içinde herkes maskesini takıyor. Corona virüsü olduğunu öğrenen hanımefendinin maskesi yüzünde, yanı boş; ama çevresinin de biraz boş olması gerekiyor. Otobüs şoförü arkadaşın ise hanımefendiyi olabildiğince uygun bir yerde inmeye davet etmesi gerekiyor, hanımefendinin de bunu yapması gerekiyor. Çevredeki vatandaşların da panik olmadan o hanımefendinin çevresinden daha ötede durması gerekiyor.”

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İlhan, araçtaki tüm yolcuların risk altında olduğunu vurgulayarak, “Hasta olan kişilere karşı da ötekileştirici davranmamak gerekiyor… Nazikçe inmeye davet etmek gerekiyor; ama inmezse iş adli mercilere yansıyacak, polis gelecek; ama ben vatandaşlarımızın böyle yapmaması gerektiğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.