Otobüste tacize emsal karar: Sarkıntılık değil cinsel saldırı, altı yıl altı ay hapis

İstanbul’da bir otobüste meydana gelen cinsel tacize ilişkin davada mahkeme mağdurun toplu taşımaya binme özgürlüğünün kısıtlandığına karar vererek, saldırgana cinsel saldırı suçundan altı yıl altı ay hapis cezası verdi.

Hikmet Yıldırım, İstanbul’da 19 Nisan 2015’te Kadıköy-Ümraniye belediye otobüsünde koltukta oturan E.B’ye cinsel tacizde bulunmuştu. Kadın yerinden kalkıp uzaklaşmak istemiş ancak Yıldırım yol vermeyerek tacize devam etmişti. Tpki gösteren kadın diğer yolculardan yardım istemiş, bu esnada Yıldırım, E.B’ye küfrederek hakaret etmişti.

Evrensel’den Sinem Uğurlu’nun haberine göre mahkeme, yargılamalarda çoğunlukla ‘sarkıntılık’ olarak tanımlanan eylemin, ‘cinsel saldırı’ suçu oluşturduğunu belirterek, Yıldırım’a altı yıl altı ay hapis cezası verdi.

Hakaret suçundan da dört ay 20 gün hapis cezasına çarptırılan Yıldırım’ın cezaları ertelenmedi.

‘Toplu taşımaya binme özgürlüğü kısıtlandı’

Mahkeme kararının en önemli yanlarından biri de kadınların ‘toplu taşımaya binme özgürlüğü’ne dikkat çekilmesi oldu. Mahkeme söz konusu cinsel saldırının, kadının toplu taşımaya binme hak ve özgürlüğünden yararlanmasını kısıtladığını ifade etti.

Dava avukatlarından Elif Yorgancıoğlu kararı sevindirici bulduklarını ifade ederek şunları söyledi: “Öldürülen ya da tacize, tecavüze uğrayan kadın davalarında çok fazla olumsuz karar ve cezasızlıkla karşılaştığımız için oldukça sevindirici bir karar oldu bu. Bu tip davaların, İstanbul Kadın Avukat Dayanışması olarak da takipçisiyiz.”

Cinsel suçlara ilişkin özellikle taciz davalarında fiziksel bir delil olmadığı için genellikle beraat kararları çıktığını ifade eden Yorgancıoğlu, bu davada mahkemenin kadının beyanını esas alarak buna göre ceza vermesinin önemli olduğunu söyledi.