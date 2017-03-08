Otobüste şortlu kadını darp eden saldırgan duruşmaya zorla getirilecek

Maslak’ta belediye otobüsünde Ayşegül Terzi adlı bir kadına şort giydiği gerekçesiyle saldıran Abdullah Çakıroğlu’nun duruşmaya zorla getirilmesi kararlaştırıldı.

Kartal’daki Anadolu 40’ıncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde 26 Ekim 2016’daki ilk duruşmada tahliye edilen saldırgan, davanın bugün görülen duruşmasına katılmadı.

Terzi’nin avukatları, Çakıroğlu’nun tutuklanmasını talep etti. İstemi reddeden mahkeme, Çakıroğlu için sonraki duruşmaya ‘zorla getirme’ kararı verdi.

Davanın gelecek duruşması 3 Mayıs’ta yapılacak.

Dokuz yıl dört ay hapis istemi

İddianamede sanığın ‘inanç düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme’, ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’, ‘Kasten yaralama’ ve ‘hakaret’ suçlarından toplam iki yıl yedi aydan dokuz yıl dört aya kadar hapsi isteniyor.

Ne olmuştu?

İstanbul’da hemşirelik yapan Ayşegül Terzi, çalıştığı hastaneden çıkıp evine giderken bindiği otobüste, Abdullah Çakıroğlu’nun saldırısına uğramış, saldırganın kendisine “Şort giyenler ölmeli” diyerek sözlü sataştığını, ardından da otobüsün demirinden destek alarak yüzüne tekme attığını anlatmıştı.

Terzi’nin basına giderek saldırıyı anlatması sayesinde duyulan olay, kamuoyunda ve sosyal medyada büyük tepki çekince, 35 yaşındaki özel güvenlikçi Çakıroğlu gözaltına alınmıştı.

Çakıroğlu, ilk ifadesinde “Giydiği şort ortama uygun değildi. Bu nedenle sinirlenip hareketi yaptım” demiş, adliye yolunda da şunları söylemişti: “Arkadaşlar her şey kontrol altında… Sıkıntı yok gerekli izahatları yapacağım… Vandalların saldırısına uğradım… 20 tane solcu terörist bana saldırdı… Her şey İslam hukukuna göre oldu.”

Ancak Çakıroğlu, bu sözlerine karşın adliyeden serbest bırakılmıştı.

Daha sonra hakkında yakalama kararı çıkarılarak gözaltına alınan Çakıroğlu, ‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ ve ‘İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme’ suçlarından tutuklanması talebiyle sevk edildiği nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’nce tutuklanmıştı.

Çakıroğlu, 26 Ekim 2016’daki ilk duruşmada tahliye edilmişti.