Otobüslere bindirilen ÖSO milisleri ağır silahlarla Kilis’ten Suriye’ye gönderildi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Afrin operasyonunun sahada başladığını ilan ettiği dakikalarda ÖSO milislerinden bir grup Kilis’ten Suriye’ye geçti.

PYD’nin hedef alındığı operasyon kapsamında halihazırda Türkiye’den topçu atışları yapılıyor. Harekatta destek kuvvet olarak yer alan ÖSO milisleri de Afrin’in komşu kenti Azez’deki mevzilere konuşlandı.

Reklam

Sınırdan dün olduğu gibi bugün de ÖSO milisleri Suriye’ye geçti.

Kilis’te görüntülenen askeri konvoyda yaklaşık 50 kişi alabilen 10’un üzerine otobüs ve ağır silahlarla donatılmış pikaplar vardı. Pikapların çekiciyle taşındıkları, üzerindeki silahların da kamuflajla örtüldükleri gözlendi. Pikaplarda mühimmat olduğu da bildirdi.

ÖSO milisleri geniş güvenlik önlemleriyle sınırı geçerek Afrin operasyonu için gerekli bölgelere gönderildi. ÖSO milislerinin daha önce nerede oldukları, Kilis’e nereden geldikleri konusunda bilgi verilmedi.